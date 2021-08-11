أخبار البرلمان| عقوبة الانضمام لجماعات مسلحة وفقا للقانون و شروط خاصة لـ ممارسة النشاط الرياضي للاعبين

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية الثلاثاء نستعرضها فيما يلى:
بعد شهادة الشيخ محمد حسان.. عقوبة الانضمام لجماعات مسلحة وفقا للقانون
القانون يحظر علي اللاعبين تعاطي المواد المنشطة .. تفاصيل
"بنقعد زي التمثال فى الجلسة".. نائبة تستنكر تغطية المصورين الصحفيين بـ البرلمان
بعد إشادة وكالة فيتش العالمية.. برلماني: الاقتصاد المصرى لديه تنوع ضخم
خطة النواب عن إشادة فيتش العالمية: وضعنا مادة بالموازنة تحقق فائضا أوليا
طاقة النواب: حياة كريمة انحياز واضح للبسطاء لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا