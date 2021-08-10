أسما شريف منير بإطلالات عفوية في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية

نشرت البلوجر أسما شريف منير صورا جديدة من عطلتها الصيفية بالجونة، باحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت باطلالة عفوية صيفية، بألوان زاهية، وشاركت ايضا مقاطع فيديو لها وهي منسجمة مع انغام الموسيقى.

وحلت الإعلامية أسما شريف منير، ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، لتكشف خلال الحوار، تفاصيل برنامجها مع والدها «أنا وبنتي»، وتطرقت إلى حياتها الخاصة وعلاقتها بوالدها، وخطتها الطموحة في الفترة المُقبلة.

في بداية حوارها مع “صدى البلد”، قالت أسما شريف منير، إنها في البداية انطلقت من خلال السوشيال ميديا، وقدمت محتوى عرفها من خلاله عدد كبير من المتابعين، مشيرة إلى أنها بعد انتشارها جاءها عرض لتقديم برنامج لكنها لم توافق بسبب عدم شعورها بالراحة.

وأضافت أسما شريف منير أنها شعرت بالحزن وبكت بسبب ضياع الفرصة الأولى منها في تقديم البرامج، لافتة إلى أنه بالتزامن مع ذلك الوقت توقف برنامج لوالدها أيضًا.

وأشارت أسما شريف منير، إلى أنه حينما تحدثت الشركة المنتجة مع والدها لاستئناف البرنامج مجددًا فأخبرهم بفكرة تقديم برنامج يجمع بينه وبين «أسما»، وقال لهم: «تبقى حاجة أنا وبنتي كده»، لافتة إلى أنه من هنا جاءت فكرة واسم البرنامج.