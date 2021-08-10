أحمد عامر : الرئيس يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء و المصابين

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دائماً بقاعدة أساسية وهى لولا الشهداء ما كنا هنا، منوها إلى أن الشهداء ضحوا بأرواحهم لكى تحيا الأمة و يستقر الوطن.



و أضاف" أحمد عامر "خلال لقائه على قناة "dmc"، أن صندوق الشهداء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطار تكريم و دعم أسر الشهداء و المصابين فى المجالات الصحية و الاجتماعية و التعليمية كافة.



و أوضح أحمد عامر ، أن المادة ١٦ من الدستور تلزم الدولة لرعاية أسر الشهداء و المصابين و ضحايا و مفقودى العمليات الحربية والأمنية.



و أكد أحمد عامر ، أن الرئيس السيسي وجه بصرف التعويضات دفعة واحدة لأهالى المصابين و الضحايا فى شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى أن تلك التوجيهات لها علاقة بمتطلبات المعيشية لأسر الشهداء و المصابين.

و أشار إلى، أن جميع أجهزة الدولة تتكاتف مع بعضها، و هناك تنسيق مع صندوق الشهداء و كل الوزارات مثل وزارة المالية و مجلس الوزراء لتقديم التعويضات و كل ما يحتاجه أسر الشهداء و المصابين فى أسرع وقت ممكن.