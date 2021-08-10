"الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت مكتبة نادي ضباط الشرطة، محاضرة أونلاين بعنوان "الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء" حاضرتها د. غادة جابر، أوضحت فيها مفهوم الحوار الثقافي وأهميته، وأدب الحوار وعوامل نجاحه، وأنه وسيلة لغاية أسمى لتحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة، وتفادي الخلافات المؤدية للنزاعات والحروب والتطرف، لأن غياب الحوار الثقافي يؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع والنسيج الإجتماعي، ويعود السبب في ذلك إلى أن لكل ثقافة نمط حياة وعادات وتقاليد تساهم في تكوين إطار خاص للثقافة وانغلاقها على نفسها، فالحوار الثقافي السليم يكرس الاعتراف بشرعية جميع الثقافات الموجودة في المجتمع، والتعرف على عادات الثقافات الأخرى وقيمها وتقاليدها وتحقيق المساواة والحريات بين جميع الثقافات الموجودة داخل المجتمع، والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة.