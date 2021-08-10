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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برأسية قوية.. أوباما يتقدم بالهدف الأول للزمالك أمام الاتحاد السكندري

أوباما
أوباما

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الاسكندرية فى اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وسجل الهدف يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من أشرف بن شرقى على أثر الكرة الركنية  لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري 

الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

نادي الزمالك الاتحاد السكندري استاد الإسكندرية الدوري المصري الممتاز إبراهيم أوباما زيزو

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