غلق 26 منشأة طبية في حملة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة للمرور علي 99 منشأة طبية بمركز شبين الكوم بقيادة الدكتورة شيرين مسعد و فريق العمل بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن غلق 8 منشآت طبية وإصدار قرار غلق ل 18 آخرين، كما تم انذار 27 منشاة و عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات 46 منشأه ولم يتم تحرير محاضر مع اداره الصيدله و عدد المنشات المخالفة لسياسات مكافحه العدوي 17 وعدد المنشآت المخالفة لاشتراطات الترخيص 10 و عدد المخالفات لوجود عمالة غير مؤهلة 7 و عدد المنشآت التي وجدت غير المرخصة 19.



وأشارت الدكتورة شيرين ان فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب باصحاب المنشات الطبيه الخاصه الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجوده ومكافحة العدوي حفاظا علي حياه المواطنين وتماشيا مع رؤيه مصر والقيادة السياسيه نحو حياه كريمه للمواطنين

و من جانبه تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لاعضاء اداره العلاج الحر علي مجهوداتهم في الحملات الموسعة خلال الايام السابقه و يؤكد سيادته علي إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.