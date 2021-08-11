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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري.. علامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا دون فحص

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

 

نشرة المرأة والصحة 

 

أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري.. فيتامين د والمغنسيوم أبرزها
 

يختبر العلماء العديد افضل مكمل غذائي لمرضى السكري من المكملات المختلفة لتحديد ما إذا كانت تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، و يمكن أن تفيد هذه المكملات الأشخاص المصابين بمقدمات مرضى السكري وخاصة من النوع الثاني.

 

5 علامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا دون فحص.. تفاصيل
 

قد نشعر بالحيرة من اكتشاف أعراض فيروس كورونا؛  لأنها تتشابه بشكل كبير مع أعراض البرد أو الأنفلونزا، ويمكن تأكيد أعراض فيروس كورونا وفقا للأعراض الأكثر شيوعا والتي أصابت الملايين حول العالم، و كان اغلبها فقدان حاستي الشم والتذوق والشعور بالإجهاد الشديد.

 

أسباب الإصابة بـ الدهون الثلاثية..وبهذه الطرق يمكن علاجها
 

قد نسمع عن إصابة أحد بارتفاع الدهون الثلاثية، وهي ليس كالدهون التي تتكون في مناطق مختلفة من الجسم، إلا أنها دهون تتكون في الدم، ويمكن لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم ان يتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المزمنة.

 

فى ساعتين.. سلوك خطير يفعله الاطفال يدمر صحتهم العقلية
 

فى العصر الحالى يجلس العديد من الأطفال أمام شاشات الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية مما يهدد الصحة العقلية ويعرضهم لمشاكل صحية عديدة.

 

دراسة: لقاح الإنفلونزا يحمي من الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل
 

توصلت دراسة جديدة أجريت  مؤخرا عن لقاح الإنفلونزا من قبل باحثين  في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي قد يوفر الحماية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 .

 

علاج الصداع فى المنزل بطرق طبيعية ورخيصة
 

يبحث عدد كبير من الناس عن طرق علاج الصداع في المنزل حتى يتمكنوا من التخلص من الألم الشديد الناتج عنه بشكل سريع وفوري وعدم الانتظار حتى الذهاب للطبيب أو شراء العلاج من الصيدلية 

 

لتتخلصي من التقصف.. طريقة تقوية الأظافر بمواد طبيعية
 

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تقوية الأظافر بمواد طبيعية فى المنزل حيث تعد من أهم العلامات الجمالية لدى الناء لذا تحرص على جعلها طويلة وقوية.

 

بدون قلق وتوتر.. أفضل طريقة للنوم
 

يبحث من يعانون الأرق والتوتر عن أفضل طريقة للنوم؛ حيث يواجه بعض الأشخاص صعوبة في النوم لأن أفكارهم تمنعهم من الإستغراق في النوم، وقد أظهرت الأبحاث أن الكتابة قبل النوم وتدوين كل الأفكار التي تدور في عقلك يمكن أن يخلصك من القلق والتوتر .

 

بعيدًا عن الإفراط فيه .. فوائد التين الشوكي للمعدة
 

هناك العديد من فوائد التين الشوكي للمعدة فهو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، التي لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان والمعدة، ولكن لا يجب الإفراط في تناول التين الشوكي حتى لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم.

 

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بسرعة .. أغذية ومشروبات جربها بنفسك
 

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل  بعلاجات منزلية فعالة لضغط الدم المنخفض فقد يتسبب انخفاض ضغط الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

 

سبب السواد تحت العين وهل هو وراثي ؟
 

سبب السواد تحت العين الحساسية و جفاف العين يمكن أن تؤدي إلى سواد تحت العين، عندما يكون لديك رد فعل حساس ، يفرز جسمك الهستامين كرد فعل للبكتيريا الضارة، بخلاف التسبب في أعراض غير مريحة بما في ذلك الحكة والاحمرار وانتفاخ العينين يتسبب الهستامين أيضًا في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة مرضى السكري فيروس كورونا الدهون الثلاثية الصداع الأظافر التين الشوكي ضغط الدم

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