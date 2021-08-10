غادة والي: الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات..فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن عناصر تهريب المخدرات والاتجار بها تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة في عدد من الدول حول العالم.

وأضافت والي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك تصورا لدى الشباب في دول كثيرة أن تلك النباتات غير مضرة للصحة، مشيرا إلى أن هناك عصابات كبيرة للإتجار في هذا المجال.

وتابعت لمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن آخر استطلاعات أثبتت انخفاض الوعي والتأثير الخطير للمخدرات على خلايا المخ.

مصر لها اليه لمراقبة الأعمال الدرامية

وأشارت والي إلى ،أن مصر لها اليه لمراقبة الأعمال الدرامية، مؤكدا أن هناك تحديد للمشاهد التدخين والخالية من تعاطي المخدرات، مؤكدا أن الشباب العربي والأفريقي مستهدف.

وأكد 86% من مخدر الترامادول يتركز في غرب ووسط أفريقي، مؤكدة أن الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات.