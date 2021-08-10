خالد قمر يدرك التعادل للاتحاد أمام الزمالك

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التعادل أمام الزمالك، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الإسكندرية فى اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

سجل الهدف خالد قمر من رأسية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وكان قد تقدم للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من زيزو على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري

الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.