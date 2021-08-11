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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار: السيسي يستقبل وفدًا إماراتيًا بالعلميين.. وياسمين عبد العزيز تغاد القاهرة بطائرة إسعاف

صدى البلد
صدى البلد

نشر قسم الأخبار العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عقد اجتماعا لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، كذلك عقد اجتماع لمتابعة الجهود التي تقوم بها شركة “مصر لريادة الأعمال والاستثمار”، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية

فيما غادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي .

كما أعلنت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

الرئيس السيسى يشيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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تنفيذاً لتكليفات الرئيس .. مدبولي يتابع جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي الوزارات المعنية.

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رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

للمزيد أضغط هنا

ياسمين عبد العزيز تغادر القاهرة بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها في سويسرا
غادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي .

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