3 ثمرات من الفراولة يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة.. تعرفي عليها

رغم فوائدها إلا أن الكثيرين يجهلون أهمية تناول 3ثمار على الأقل من الفراولة يوميا فهى تمتع بالعديد من الفوائد الصحية إليك أبرز فوائد تناول الفراولة وفقا لموقع “ .eatthis ”



1 - قد تتوهج بشرتك .



"خمس حبات من الفراولة كبيرة تحتوي على ما يقرب من 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين C. فيتامين C ضروري لصنع الكولاجين ، الذي يساعد على الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة" بالإضافة إلى مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) فى الفراولة والتى تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة والالتهابات ، مما يساعد البشرة على أن تبدو أكثر إشراقًا وشبابًا وتساعد على تهدئة حب ​​الشباب للحصول على بشرة أكثر إشراقًا."

2 - قد ينخفض ​​ضغط الدم لديك.



الفراولة مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم

تحتوي الفراولة أيضًا على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين ، والذى يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق خفض الدم الضغط."

3 قد تقلل من خطر إصابتك بالسرطان.



"الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الجذور الحرة من التسبب في تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وقد ثبت أن حمض Ellagic ، أحد مضادات الأكسدة القوية في الفراولة ، يثبط نمو الخلايا السرطانية

4 - ستدعم صحة عينيك.



الفراولة غنية بفيتامين سي الذي يساعد على الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر ويحافظ على الأوعية الدموية والأنسجة حول عينيك

5 . ق د تفقد الوزن.



قد تساعدك الفراولة على إنقاص وزنك ، خاصةً إذا كنت تتناولها بدلاً من الحلوى أو البسكويت ويحتوى كوب فقط من الفراولة على ثلاثة جرامات من الألياف و 50 سعرًا حراريًا فقط ولن تساعد الألياف فقط في استقرار نسبة السكر في الدم والتحكم في الرغبة الشديدة ، ولكن أيضًا من المحتمل أيضًا أن تتجنب الوجبات الخفيفة والحلويات الأخرى التي تحتوي على نسبة أعلى بكثير من السعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف والتي تساهم في زيادة الوزن "