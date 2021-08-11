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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استجابة السيسي.. والدة الطفلة مريم: فرحتنا كبيرة من عطف وحنان الرئيس..فيديو

الطفلة مريم
الطفلة مريم

قالت جيهان حسيني، والدة لطفلة مريم التي كانت تعاني من تساقط شعر الرأس، وتعرضت للكثير من التنمر، إنني أشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بعلاج ابنتي.

 

وأضافت جيهان حسيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى": “أننا فرحانين فرحة كبيرة من عطف وحنان الرئيس”.

 

وتابعت والدة الطفلة مريم، “من ساعة ما اتوجهنا لمعهد ناصر؛ توجد عناية من الصحة، وجميع العاملين ومدير المستشفى الذي لم يتركنا ولا لحظة”.

 

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة مريم

 

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الطفلة مريم التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس وتعاني التنمر من قبل أقرانها، الأمر الذي جعلها لا تخرج من المنزل.

 

وعبرت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على شاشة صدى البلد، عن سعادتها باستجابة الرئيس لحالة الطفلة مريم التي تعيش بالشرقية وتعاني من مرض تساقط الشعر.

 

وتقدم والد الطفلة مريم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «شكرا يا ريس.. شكرا ياريس».

 

وعلقت الطفلة مريم على استجابة الرئيس لها، قائلة: "الحمدلله، وكان نفسي أتعالج وفرحانة".

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة الشرقية عزة مصطفي

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