كارتيرون عن مباراة الاتحاد: كانت خاصة ومختلفة وسعداء بالفوز

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن المباراة أن المباراة كانت مختلفة وحالة خاصة، و كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وأوضح أنه على المستوى الجماعي كان الفريق متميز وبذل اللاعبون كل طاقتهم خاصة على المستوى الذهني ، وشدد على أن الزمالك كان لديه القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.



وقال المدير الفني :" بشكل شخصي كان لدي هدف الفوز في اللقاء كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي في مسيرتي".



وأضاف المدرب أنه كان يحتاج في الشوط الثاني لأداء أعلى ولذلك احتفظ بكل من يوسف أوباما وإمام عاشور على مقاعد البدلاء، موضحا أنه كان يرى أفضلية الاعتماد على شيكابالا ومحمود عبد العزيز، خاصة وأن أوباما وإمام عاشور لم يشاركان في اللقاء السابق.



وشدد كارتيرون على أن الاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب الأخطاء، ولكن الزمالك كان أدائه بطئ في الشوط الأول ، لكن الفريق قدم الكرة السهلة في الشوط الثاني و كان الأداء أسرع.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 67 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري في حين توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس.