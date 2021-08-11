مصر تختتم "طوكيو 2020" بـ6 ميداليات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية

وجَّه الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، التهنئة لجميع اللاعبين المصريين الفائزين فى أولمبياد طوكيو.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مصر اختتمJ أولمبياد طوكيو بـ 6 ميداليات لأول مرة فى تاريخ مشاركاتها الأولمبية.



ولفت إلى أن عدد الميداليات التى تم تحقيقها لا يتناسب مع العدد السكاني، ولذلك نؤكد أن النجاحات التى تحققت لم تكن كافية، وأن مصر فى مسابقة 2004 حصلت على 5 ميداليات أى زيادة ميدالية واحدة.

وأشار إلى أن الجميع فى مصر مطالب بالتخطيط من أجل الحصول على ميداليات أكثر فى المسابقة العالمية المقبلة، وكشف أن هناك دولة تضع خطة بعدد الميداليات التى ستحققها، بعكس ما يتم فى مصر "لا يأمل فى الحصول على أى ميدالية".



