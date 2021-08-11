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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تخطط لكهربة 40% من سياراتها بحلول 2030 بأمريكا 

نيسان
نيسان

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً منذ أيام لجميع شركات صناعة السيارات داخل الولايات المتحدة يدعو، من خلاله إلى أن تكون نسبة 50% من السيارات الجديدة المبيعة في جميع أنحاء الولايات في 2030 كهربائية بالكامل . 

 

ولذلك تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي أعلنت نيسان عن هدفها الذي يتمثل في أن تصبح 40% من مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2030.

 

وتهدف شركة نيسان الى أن تصبح مبيعاتها من السيارات الكهربائية تمثل نسبة 40% بحلول 2030، حيث قالت إنها تسعى لتعزيز تواجدها في سوق السيارات الكهربائية ، وذلك من خلال دعم السيارات الكهربائية في الأسواق مثل سيارة ليف ، و هي السيارة الكهربائية الأكثر أهمية ، كما سيتم إطلاق آريا الـ اس يو في الكهربائية بالكامل قريباً .

 

من جانبه، قال جيريمي بابين رئيس نيسان في الأمريكتين: "مع ليف، أظهرت نيسان روح الريادة في السيارات الكهربائية، والآن مع بيع أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية بالكامل، فإننا نساعد في ثورة السيارات الكهربائية، ونيسان ملتزمة تماماً بالقيام بدورها نحو بناء مجتمع أنظف وأكثر أماناً وأكثر شمولاً للجميع".

 

وأضاف: "من المهم أن تعمل الشركات والحكومة معاً لتعزيز تبني المستهلك للسيارات الكهربائية فضلاً عن دعم التصنيع والبنية التحتية للحصول على الجيل التالي من وسائل التنقل الكهربائية على الطريق، فأولاً وقبل كل شيء، نريد أن يستمع المزيد من المستهلكين عن فوائد الكهرباء وهي الانبعاثات الأقل وتكاليف التشغيل الأقل، والمزيد من المتعة خلف عجلة القيادة".

 

والجدير بالذكر ان إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تخطط لإنشاء شبكة من محطات الشحن وإتاحة الحوافز للتشجيع على شراء السيارات الكهربائية.

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