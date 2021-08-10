إثيوبيا تعلن التعبئة|أديس أبابا تسقط بيد جبهة تحرير تيجراي.. ومصير مجهول ينتظر آبي أحمد

نادى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء، جميع الإثيوبيين القادرين على المشاركة في القتال، بأن يتوجهوا للقتال ضد قوات إقليم تيجراي، وذلك بعد 6 أسابيع على إعلان الحكومة وقف إطلاق النار ضد الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي من جانب واحد.

فشل التعبئة

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشأن الأفريقي، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أدرك أن ملف سد النهضة أصبح “كارت” محروقا، وأن إعلانه التعبئة للقتال ضد جبهة تحرير تيجراي، ستفشل، وذلك لأن الأوضاع على الأرض الأن تشير إلى أن المعارضة المسلحة في الأقاليم الإثيوبية المختلفة تتحد ضد قوات آبي أحمد، وتهاجم قواته مثلما حدث في إقليم أوروميا والمتحد مع جبهة تيجراي للقيام بعمليات عسكرية داخل الأمهرة وهو تطور عملياتي خطير.

وأوضح عبد الكريم أن الدول الإقليمية والقوى الدولية لا تريد لإثيوبيا السقوط، ولكن الحقيقة هي أن آبي أحمد يقود البلاد إلى الفوضى بسبب رفضه الحلول الوسط والتنازل، بعد أن انهزم جيشه وبالفعل أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد، ولكن في نفس التوقيت يعيش حالة من إنكار الهزيمة.

وأشار إلى أن آبي أحمد انكشف أمام الجميع بعد أن كان يصور نفسه قويا، ظهر حاليا أنه يفتقد كل المؤهلات التي تكون في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وظهر أنه شخص متعصب ومستبد، وقرار التعبئة هو مجرد مماطلة ولن يفيد، لأن كل الأقاليم والمكونات الإثيوبية تحكم ذاتيا ولن تنضم معه ضد تيجراي، موضحا أن رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول تدارك الموقف ولكن قراءة الأوضاع داخل إثيوبيا وموقف الدول الكبرى تشير إلى أن هناك توجهات للتخلص منه.

سقوط أديس أبابا

وأكد الباحث في الشأن الأفريقي أن الحل الأمثل حاليا هو أن يترك آبي أحمد السلطة، خاصة لأن العمليات المسلحة يمكن أن تتم الآن داخل العاصمة أديس أبابا لأنها تقع داخل إقليم الأوروميا ولا يوجد قوات أو حدود تحميها لأن الجيش الفيدرالي قد انهزم بالفعل منذ 6 أسابيع وليس له وجود على الأرض، والمليشيات الأمهرية فقط هي من تساند آبي أحمد.

وكان النزاع في إقليم تيجراي اندلع منذ 6 أشهر في نوفمبر الماضي، واتسع خلال الأسابيع الأخيرة ليشمل أقاليم أخرى، ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيانه اليوم، أن حان الوقت لجميع الإثيوبيين القادرين والمؤهلين لينضموا إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والمليشيات وإظهار وطنيتهم ضد قوات إقليم تيجراي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت بأن نحو 400 ألف شخص في تيجراي يعانون من المجاعة، وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي، إن المجاعة أصبحت تهدد المدنيين أيضا في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع، وأنه يوجد حوالي 300 ألف شخص في الإقليمين يواجهون حالات طوارئ غذائية.