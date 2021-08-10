ولي العهد السعودي يلتقي طارق حامدي لاعب الكاراتيه بعد تتويجه بفضية طوكيو

التقى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اللاعب طارق حامدي البطل السعودي للكاراتيه، بعد عودته لأراضي المملكة، وتتويجه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020".

وقدم ولي العهد السعودي خلال لقائه باللاعب تهنئته لحامدي بتتويجه فضية أولمبياد بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الإنجازات الفترة المقبلة.

وحقق طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، أول ميدالية لبلاده، في أولمبياد طوكيو 2020.

وحصد طارق حامدي الميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام الإيراني سجاد غانجزاده، في المباراة النهائية لمسابقة الكاراتيه وزن فوق 75 كجم كوميتيه.