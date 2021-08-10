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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: المنافسة انتهت اليوم .. وسنقاتل للرمق الأخير على الدوري

كارتيرون
كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المنافسة بين فرق الدوري انتهت اليوم بعد حسم مقاعد الكونفدرالية.

وأضاف كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك" بعد مباراة الاتحاد: "بالنسبة لنا سنؤدي ما علينا في المباريات المتبقية، أما المنافسة فهي انتهت اليوم".

وأضاف: "كل الفرق عرفت مراكزها وتحددت مقاعد الكونفدرالية، الأندية التي ستواجهني ستلعب بدوافع كبيرة للهروب من مراكز الهبوط، أما الذي سيواجه المنافس سيلعب بدون دوافع، وهو ما يزعجني بشكل كبير".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك كلا من الإسماعيلي، وادي دجلة، سيراميكا كليوباترا، الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

أما الأهلي سيلعب أمام الإسماعيلي، إنبي، طلائع الجيش، المصري، الجونة وأسوان.

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة ليتصدر مؤقتاً حتى يخوض الأهلي مواجهة الإسماعيلي بعد 24 ساعة، أملاً في تعثر الأحمر حتى لا يفقد الصدارة مجدداً.

الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الزمالك الكونفدرالية الاتحاد الاسماعيلي وادي دجلة سيراميكا كليوباترا

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