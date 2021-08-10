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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. مصرع 42 شخصا بينهم 25 جنديًا جراء حرائق الجزائر.. 39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ.. وبايدن: غير نادم على قرار الانسحاب من أفغانستان

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

تناول موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الموضوعات الساخنة على الساحة العربية والدولية، والتي نسعرضها في التقرير التالي:

وسط سيطرة طالبان .. بايدن: لست نادما على قرار الانسحاب من أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه ليس نادما على قرار انسحاب قواته من أفغانستان، وذلك وسط سيطرة حركة طالبان على عدد من عواصم الولايات الأفغانية.

لابد من دفع الثمن.. كوريا الشمالية تهدد سيول وتتوعدها برد قوي

قال مسؤولون في سيول إن كوريا الشمالية لم ترد على المكالمات الهاتفية من الجنوب، بعد أسابيع فقط من استعادة البلدين الخطوط الساخنة.

إدارة بايدن : مصر تلعب دورا مهما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مصر تلعب دورا مهما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

أكبر مشروع استثماري ضد الصين.. الشيوخ الأمريكى يقر خطة تطوير البنية التحتية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خطة الرئيس جو بايدن، للبنى التحتية والتي تقدر بتريليون دولار.

بعد فضيحة التحرش بـ 11 سيدة.. استقالة حاكم نيويورك من منصبه

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أنه سيستقيل من منصبه، بعد تقرير المدعي العام بشأن تحرشه جنسيا بـ 11 سيدة.

كورونا يتوحش.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مارس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا، منذ مارس الماضي.

العراق.. مجلس الوزراء يوافق على قانون جهاز الأمن الوطني

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جهاز الأمن الوطني، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

لمواجهة طالبان.. الرئيس الأفغاني يدعو المدنيين إلى حمل السلاح

شددت حركة طالبان قبضتها على الأراضي الأفغانية التي تم الاستيلاء عليها، اليوم الثلاثاء، مع اختباء المدنيين في منازلهم ونزوح الأخرين إلي البلدان المجاورة، وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المسلحين يسيطرون الآن على 65٪ من البلاد بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها طالبان مع انسحاب القوات الأجنبية.

ضربة جديدة للحكومة.. طالبان تستولي على ثامن عاصمة لولاية أفغانية

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن سيطرتها على مدينة بولخمري عاصمة ولاية بجلان، والتي تعد على بعد 140 ميلاً شمال العاصمة كابل.

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 42 شخصا

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

السعودية.. أحكام بسجن متهمين بالفساد بينهم محافظ وقاض وضابط

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

وجهت  الدول الجزرية في جميع أنحاء العالم من أنها ستواجه عواقب كارثية لارتفاع مستويات سطح البحر واحتمال الانقراض، بعد أن حذر تقرير تاريخي للأمم المتحدة من آثار ارتفاع درجة حرارة العالم.

دلتا بلس ولامبدا.. ما يجب معرفته عن أخطر سلالات كورونا والوقاية منها

أضافت منظمة الصحة العالمية سلالتين إلى قائمة متحورات فيروس كورونا الخطيرة. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للوقاية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

خوفا من تفشيه .. غينيا تراقب 155 مخالطا بأول مصاب بـ ماربورج

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في غينيا تراقب 155 شخصا كانوا على اتصال بالشخص المصاب بفيروس ماربورج، وهو حمى نزفية شديدة العدوى، شبيهة بفيروس "إيبولا".

صدى البلد بايدن كوريا الشمالية مصر الشيوخ الأمريكي طالبان الجزائر

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