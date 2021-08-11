تنمية المشروعات : مبادرة حياة كريمة تشمل 60 % من سكان مصر|فيديو

قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن مبادرة حياة كريمة تشمل 60 % من سكان مصر في 20 محافظة في 52 مركزاً و413 قرية وتهدف إلى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة بالإضافة إلى تحسين جميع أوجه الحياة في هذه القرى.



وأضاف عبد الملك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن جهاز تنمية المشروعات هو المسئول عن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في هذه المبادرة بحيث انه يتعامل مع كافة الوزارات المعنية بهذا المحور .

وأوضح عبد الملك ، نهدف إلى إقامة مشروعات لتوفير دخل ثابت إلى أهالي وشباب هذه القرى او توفير فرص عمل مؤقتة في المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها في هذه القري .



اقرأ أيضا :

تنمية المشروعات: نسعى لاستثمار طاقات شباب الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية

أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر علي أن الدولة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها للنهوض بالصعيد و تحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاتها من خلال تحسين البنية الأساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد في المشروعات الصناعية و الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى والمتوسطة و الصغيرة لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة و ناجحة تساعد المواطنين على تحسين معيشتهم و ترفع مستواهم الاقتصادي.

وتشارك بفاعلية في تعميق المنتج المحلي وتطور الإنتاج المصري بمحافظات الصعيد للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والقدرات البشرية بهذه المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية.



جاء ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها نيفين جامع علي رأس وفد من قيادات وزارة التجارة و الصناعة و جهاز تنمية المشروعات لمحافظتي قنا والأقصر وقد رافق الوفد خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والنائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.



وشملت الزيارة تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظتين و الالتقاء بالمستثمرين و اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة للتعرف علي احتياجاتهم و العقبات التي تواجههم و خططهم لزيادة الإنتاج وتنوعه وسبل دعم الدولة لهم للوصول إلى ذلك.



وأشارت جامع إلى أنه جار تطوير منطقتين صناعيتين في قنا وهما ( القفط وهو) بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وإقامة تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات تتناسب مع المتطلبات الصناعية و الاستثمارية الطموحة لمحافظة قنا وتضم كافة أنماط المشروعات الكبيرة والصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

وأشارت جامع إلى أنها قامت والوفد المرافق لها بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية والمزمع طرحه قريبا للمستثمرين والشباب من ذوي الخبرة والخريجين الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة ويضم المجمع 420 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 216 مترا مربعا للوحدة وحتى مساحة 540 مترا مربعا مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية، وأشارت إلى أن الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الذي سيقدم ايضا كافة الخدمات التأسيسية والتمويلية والفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

ولفتت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية بإقامة مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد والتوسع في تمويل هذه النوعية من المشروعات وتقديم كافة وسائل الدعم المالي و الفني للشباب و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية متوسطة او صغيرة وقالت ان جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة (غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء ) باجمالى تكلفة تصل الى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل ، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا، مشيرةً الى ان المجمع تم طرحه امام المستثمرين خلال شهر اكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات.

وجار حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التى تم تخصيصها وأشارت إلي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي توفير التمويل اللازم للحاصلين علي هذه الوحدات للبدء في نشاطهم الصناعي مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية و التسويقية و الفنية لضمان نجاح هذه المشروعات و استمرارها.