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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمالة مدربة.. هشام فوزي: تأهيل 808 آلاف شاب على مهن التشييد والبناء

العمالة في المشروعات
العمالة في المشروعات القومية

قال  هشام فوزي رئيس جهاز التدريب  الانتاجي بالجهاز المركزي للتعمير،  تعليقًا على تدريب وتأهيل 808 آلاف شاب في مجال مهن التشييد والبناء، إن وزارة الإسكان لها دور كبير في المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع حياة كريمة .


وأضاف هشام فوزي  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  جهاز التدريب الانتاجي يدرب الشباب على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة ولدينا 36 مركز تدريب منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية للتدريب على مهن التشييد والبناء".

 

وتابع هشام فوزي: "كل المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإسكان تم تنفيذها من خلال عامل ماهر ومدرب جيدًا على أعمال التدريب والتشييد".

 

وأكمل هشام فوزي : "تدريب 800 ألف شاب يعني توفير 800 ألف فرصة عمل للشباب في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة"، مضيفًا "من خلال الجهاز المركزي للتعمير نقوم بتدريب الشباب على مهن التشييد".

 

ولفت هشام فوزي: "تم استحداث  التدريب على المعدات الثقيلة ومهن البناء والتشييد ونحن الجهة الوحيدة التي تعطي رخص تشغيل وقيادة للمعدات الثقيلة داخل مواقع المشروعات القومية الكبرى".
 


 

التشييد البناء الشباب المشروعات القومية اخبار التوك شو

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