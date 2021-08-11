حسام حسن : مبروك للزمالك.. وقبل المباراة المقاييس كانت بعيدة

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري، رغم الظروف التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وقال المدير الفني للفريق السكندري في المؤتمر الصحفي : "مبروك للزمالك، وقبل المباراة المقاييس كانت بعيدة، والظروف لم تساعد فريقه، ومباراة اليوم كانت من المباريات القريبة لفريقه لتحقيق الفوز فيها".

وأضاف حسام حسن :" كان من الممكن أن يفوز الاتحاد السكندري بسهولة وذلك ليس بسبب مستوى الزمالك، ولكن تعرض عدد من لاعبي الاتحاد لإصابات في المباراة، حرم فريقه من الفوز، خاصة أن المنافس لم يكن في الحالة التي يتوقعها الجميع".

وشدد على أن لاعبي فريقه ارتكبوا أخطاء ساذجة في المباراة تسببت في الخسارة، كما أن فريقه كان قادرا على التعادل في الدقيقة الأخيرة، موضحا أن فريقه لا يستحق الخسارة، وأشار إلى أن الجهاز الفني وجد بصعوبة 20 لاعبا لخوض اللقاء.

وأضاف أنه لا يختلق الأعذار، ولكن مباراة الزمالك كانت سهلة، وكان فريقه يستحق الفوز وأكد المدير الفني أن المشاركة في الكونفدرالية ليست قضية بالنسبة له، وأهم شيء بالنسبة له هو الفوز، وأضاف قائلاً :" أين الشخص الذي تكبرونه بشدة ليتصرف ويرى الوضع مع الاتحاد الإفريقي، كان من الممكن أن يكون هناك صبرا من كاف، ليس من أجل الاتحاد السكندري، ولكن من أجل العدل".

وأضاف :" ألعب للفوز حتى لو مباراة ودية، والاتحاد السكندري يحتاج لتدعيم قوي، ورئيس النادي محمد مصيلحي لا يقصر معنا في أي شيء، لكن من الصعب دخول الموسم المقبل باللاعبين الحاليين لأنهم لاعبون صغار من الممكن أن يكونوا حلولاً ثانية وثالثة".

وكان الزمالك قد فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 67 نقطة يحتل بها صدارة الدوري في حين توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس.