خالد عيد: المحلة سيبقى في الدوري.. والفريق سيشهد طفرة كبيرة الموسم المقبل

قال خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن فريقه استحوذ على الكرة أمام وادي دجلة، إلا أنه سقط في فخ التعادل، خاصة وأن التوفيق لم يحالفه.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي المحلة كانوا على قدر المسؤولية رغم صعوبة المباراة أمام فريق قوي، مضيفًا «المحلة سيبقى في الدوري، ولا داعِ للقلق، لكن سنعمل على تحسين النتائج».

وأكمل تصريحاته، أن مباراة الزمالك كانت الأسوأ، حيث أن نتيجة الشوط الأول أثرت تمامًا على مستوى الفريق، وأدت لانهيار النتيجة، موجهًا الشكر للاعبيه على الأداء الجيد أمام وادي دجلة، والتعادل رغم صعوبة اللقاء.

وتابع «نادي غزل المحلة خلال الفترة المقبلة سيشهد طفرة كبيرة خلال الموسم المقبل على مستوى التدعيمات والانتدابات سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، ولن يرحل أي لاعب عن الفريق إلا عن طريق إدارة النادي».

واختتم خالد عيد، أن محلل أداء الفريق يعمل بـ«ضمير» مع الفريق ويؤدي عمله على أكمل وجه، موضحًا أن ما تردد من شائعات بشأنه قبل مباراة الزمالك، مُغرض ولا أساس له من الصحة، خاصة وأن النادي حقق في الواقعة وثبت عدم صحتها.