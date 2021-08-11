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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحبك أوى يا أم نايلة يا أصيلة.. مروان محسن يحتفل بعيد زواجه|شاهد

صدى البلد

احتفل مروان محسن  ،  مهاجم النادى الأهلى ، بعيد زواجه الثانى  ، ونشر مروان محسن، صورة  له مع زوجته عبر حسابه على انستجرام .

 

و كتب مروان محسن "أفضل وأجمل عامين رأيتهما فى حياتى، سنوات سعيدة معًا شريكتى الوحيدة يا روح قلبى.. بحبك أوى يا أم نايلة يا أصيلة "

 

و أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي المرشحة لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم  الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي غدًا الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

الأهلى موسيمانى مروان محسن الدوري الممتاز محمد شريف بيتسو موسيماني

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