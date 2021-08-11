كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة تشيلسي وفياريال والقناة الناقلة

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بآيرلندا الشمالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على قناة Bein sports 1 hd premium.

وتوج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد دراجاو في البرتغال.

وجاء هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 42، من تمريرة أمامية من ماسون ماونت، خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي، وصلت إلى كاي هافيرتز، الذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع، وأسكن الكرة في الشباك الخالية.