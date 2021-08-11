حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري التي تقام بملعب الإسكندرية.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد الحنفي، ويساعده كل من سامي هلهل وشريف عبد الله، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمود عاشور ومحمود رضا للفيديو.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 64 متفوقا على الزمالك بأفضلية المواجهات المباشرة ، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

كما أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - محمد نصر- مصطفي الزناري - عبدالله جمعه - محمد بيومي - محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدي - محمود دونجا، عمر الوحش - محمد صادق، أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع - أري بابل - مصطفى فارس

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب.