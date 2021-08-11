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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي مستعد للأهلي .. ماذا قال إيهاب جلال قبل مواجهة اليوم

إيهاب جلال
إيهاب جلال

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء أمام الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على ارضية ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ 29 .

وقال إيهاب جلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "المباريات أمام الأندية التي تمتلك تاريخاً وشهرة الجمهور يركز فيها بعض الشىء، ولكننا نتعامل مع كل المباريات بطريقة واحدة، والثلاثة نقاط أهم شىء بالنسبة لنا".
وأضاف: "فرق كبيرة وتنافس ونحن في نفس الوقت نريد تحقيق المكسب، سيكون استعدادنا عادي، وإن شاء الله نحقق نتيجة كبيرة في مباراة الأهلي ثم الزمالك بعدها".

وتابع: "المباريات المتبقية كلها في وجهة نظري أصعب بعض الشىء من مواجهة الفرق الكبرى، الفرق الكبيرة تستطيع أن نلعب معها كرة جيدة، لكن الفرق أصحاب الظروف السيئة مواجهتهم مختلفة، سنواجه إنبي وأرى من وجهة نظري أنه لا يقل عن الفرق كلها، ومعه مدرب كبير".

وعلى جانب آخر ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى فرض حالة من الحظر الإعلامى داخل الفريق وذلك قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الممتاز.

وجاء قرار إيهاب جلال، بفرض حظر إعلامى داخل الإسماعيلى فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة.

ويسعى الإسماعيلى، إلى الفوز بمباراة الأهلى من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المميزة التى يقدمها الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز تحت قيادة مدربه إيهاب جلال منذ توليه مسئولية تدريب الفريق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على فريق العدالة السعودي وديا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وجرى اللقاء ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة النادي الأهلي الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الإسماعيلي، محمد الشامى "هدفين" والناميبي بنسون شيلونجو هدف.

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الإسماعيلي مستعد للأهلي .. ماذا قال إيهاب جلال قبل مواجهة اليوم

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