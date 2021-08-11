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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على شخص يتباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي بجازان

القبض على سعودي يتباهى
القبض على سعودي يتباهى بإيقاف سيارته على حافة منحدر جبلي

ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية، القبض على شخص أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.

وقالت شرطة جازان إن المتهم تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للإدارة العامة للمرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وجاء تحرك الشرطة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشخص أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي في جازان.

وفي واقعة أخرى، قال المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنين في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما.

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وأوضح أنه بالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

السعودية جازان منحدر جبلي قائد مركبة سيارة محافظة فيفاء

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