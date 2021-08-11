المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على والمستشار ماجد نصر فى القضية رقم 27085 لسنة 2020 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2905 لسنة 2020 كلى شمال بنها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بسبب محاولتها إدخال مواد مخدرة "حشيش وهيروين وأقراص مخدرة" لزوجها بسجن طوخ وقضت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لزوجها المحبوس على ذمة قضية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمة الأولى أحرزت بغير قصد التعاطى أو الاتجار أو الاستعمال الشخصى أقراصا مخدرة، وكذلك جوهر مخدر الحشيش، وأيضا جوهر مخدر الهيروين وموادا تخضع لقيود بعض الجواهر المخدرة "كلونازبيام، بنزوهيسكول"، وحاولت إدخال الأشياء الممنوعة إلى السجن على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.



وتابع أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهمة الأولى بقصد الاتجار الأقراص المخدرة وكذلك جوهر مخدر الحشيش، وأيضا جوهر مخدر الهيروين ومواد تخضع لقيود بعض الجواهر المخدرة "كلونازبيام، بنزوهيسكول"، وكان ذلك داخل إحدى المؤسسات العقابية.



كما تبين أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى محاولة إدخال أشياء ممنوعة إلى السجن الذى يؤدى به العقوبة "الجواهر المخدرة محل الأوصاف السابقة"، وذلك على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن اتفق معها على إدخالها السجن، بأن أمدها بالكيفية اللازمة والتى تم بها ارتكاب الجريمة.