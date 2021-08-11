جامعة العريش تشارك في أنشطة رياضية بجامعتي حلون وقناة السويس

شاركت جامعة العريش في عدة أنشطة رياضية بجامعتي حلوان وقناة السويس وذلك بوفد طلابي تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالجامعة.. حيث نظمت جامعة قناة السويس ، الملتقى الرياضي الثانى (قناتنا تجمعنا 2) خلال الفترة من 6/8/2021 إلى 8/8/2021 .

وقد شاركت جامعة العريش ، بوفد ضم 25 طالبًا وطالبة، بناء على توجيهات الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، و اشراف الدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعميد كلية التربية الرياضية .

وقد ظهرت جامعة العريش بتمثيل مشرف نال استحسان الجميع وتم تسليم الجامعة درع الدورة.

إعداد القادة



وقال أسعد البيك، مدير رعاية الشباب بالجامعة ، ان وفد الجامعة من الطلبة والطالبات ، سيشارك في معهد إعداد القادة بحلوان وذلك خلال الفترة من 9/8/2021 الى 13/8/2021 ،.

كما يشارك منتخب طلاب جامعة العريش فى ملتقى الصداقة الثانى للجوالين بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 14/8/2021 الى 19/8/2021.

