عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تشارك في أنشطة رياضية بجامعتي حلون وقناة السويس

درع النشاط من جامعة
درع النشاط من جامعة قناة السويس لوفد جامعة العريش

شاركت جامعة العريش في عدة أنشطة رياضية بجامعتي حلوان وقناة السويس وذلك بوفد طلابي تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالجامعة.. حيث نظمت جامعة  قناة السويس ،  الملتقى الرياضي الثانى (قناتنا تجمعنا 2) خلال الفترة من 6/8/2021 إلى 8/8/2021 .
وقد شاركت جامعة العريش ، بوفد ضم 25 طالبًا وطالبة، بناء على توجيهات  الدكتور حسن  الدمرداش، رئيس جامعة العريش، و اشراف الدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعميد كلية التربية الرياضية .

وقد ظهرت جامعة العريش بتمثيل مشرف نال استحسان الجميع وتم تسليم الجامعة درع الدورة.

إعداد القادة 


وقال أسعد البيك،  مدير رعاية الشباب بالجامعة  ، ان وفد  الجامعة من الطلبة والطالبات ، سيشارك في  معهد إعداد القادة بحلوان وذلك خلال الفترة من 9/8/2021  الى  13/8/2021 ،.

كما يشارك منتخب طلاب جامعة العريش فى ملتقى الصداقة الثانى للجوالين بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 14/8/2021 الى 19/8/2021. 
 

txt

شمال سيناء تستعد لتنفيذ حملة شعارها "كابوس اسمه شلل الأطفال"

جامعه رياضية العريش أنشطة حلوان

ترشيحاتنا

سر تمسك سمير غانم بدلال عبد العزيز

أخبار الفن| عقد قران نيللي كريم .. معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

كندا ترد على إدانة رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس في الصين

إنقاذ شخص بأعجوبة من مياه الفيضانات بالصين.. فيديو

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

خدمات تهمك| مصيف الشعب بـ 5 جنيهات.. لطلاب الثانوية العامة اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات.. أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ