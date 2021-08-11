خدمات تهمك| مصيف الشعب بـ 5 جنيهات.. لطلاب الثانوية العامة اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات.. أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-8 2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-8-2021.. والقنوات الناقلة

مواعيد اختبار قبول وشروط مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 

وفقا للقانون.. اعرف اختصاصات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية

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توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

موعد انطلاق الموسم الجديد لـ الدوري المصري

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات لكليات التمريض

أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها.. تعرف عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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