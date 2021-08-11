أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. حقيقة إلغاء كأس مصر.. حجازي يتصدر تشكيل الأغلى في الدوري السعودي

نشر موقع صدى البلد ، اليوم، الأربعاء ، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية، وجاء أبرزها كما يلي:
حكاية "عبدالشافي" معشوق "أبناء ميت عقبة"
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عبد_الشافي بعد إحراز محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس بين الفريقين، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز
أحمد حجازي يتصدر التشكيل الأغلى في الدوري السعودي
نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية التشكيل الأغلى في الدوري السعودي احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد.
هل تُلغى بطولة كأس مصر؟ رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يكشف
كشف أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل استكمال مسابقة “كأس مصر"؛ بعد أزمة ضغط مباريات الدوري الممتاز.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-8-2021.. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء 11 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري.
الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بفريق الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ29.