أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. حقيقة إلغاء كأس مصر.. حجازي يتصدر تشكيل الأغلى في الدوري السعودي

نشر موقع صدى البلد ، اليوم، الأربعاء ، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية، وجاء أبرزها كما يلي:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عبد_الشافي بعد إحراز محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس بين الفريقين، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز



نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية التشكيل الأغلى في الدوري السعودي احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد.

كشف أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل استكمال مسابقة “كأس مصر"؛ بعد أزمة ضغط مباريات الدوري الممتاز.

تقام اليوم الأربعاء 11 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بفريق الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ29.