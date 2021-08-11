تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية.. ونواب: استخدام الكارت الذكي بملف التغذية المدرسية منظومة تأمين صحي مصغرة.. وتنوع في برامج التغذية للطلاب

برلمانية: توزيع الوجبات المدرسية بالكارت الذكي بسبب التنوع في برامج التغذية للطلاب

برلمانية: تقديم وجبة متكاملة للطلاب يساعدهم على زيادة التحصيل الدراسي

برلماني : استخدام الكارت الذكي بملف التغذية المدرسية منظومة تأمين صحي مُصغرة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس ؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة ما تم من إجراءات فى هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة وما بها من عناصر غذائية متكاملة تسهم فى وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا، والتقزم، وغير ذلك، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وحول هذه الجهود أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم طلاب المدارس والحفاظ علي الصحة العامة لهم من خلال منحهم التغذية السليمة التي تسهم في زيادة مستوي التحصيل الدراسي لديهم بإعتبار ذلك أهم الفوائد.



فى البداية، قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن طلاب المدارس بمختلف فئاتهم العمرية يعانون من سوء التغذية الأمر الذي يُشكل سلبًا علي صحتهم البدنية والعقلية ويفقدهم التركيز أثناء عملية الفهم وأداء واجباتهم الدراسية.

وأضافت "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتقديم وجبة غذائية متكاملة لطلاب المدرس خطوة تأتي في إطار الحفاظ علي الصحة العامة للطلاب، خاصة في مرحلة النشء الصغير، لافتا إلي أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب علي مستوي الصحة لديهم من خلال تدعيمها لمكافحة كافة الأمراض.

وتابعت النائبة، كما أن إطلاق المدينة الصناعية للغذاء " سايلو فودز" سيسهم في تقديم هذا الدعم للطلاب وخاصة أن أحد أبرز أهداف إنشائها هي تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وذلك في إطار الإهتمام بتوفير كافة مصادر الأمن الغذائي للدولة.

ومن جانبها قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للكشف علي الأمراض التي يعاني منها طلاب المدارس تستهدف رصد نتائج واضحة عن أنواع هذه الأمراض والحالة الصحية بشكل عام حتي يتم التمكن من وضع برنامج تغذية متكامل وفعال.

و أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توزيع الوجبات العذائية بالكارت الذكي يسهم في معالجة كل حالة علي حدة وفقا للبرنامج الغذائي الذي يتناسب مع نوع المرض المصاب الطالب والحياة الصحية له، معقبة " ده مهم جدا حتي تتم تغذيته تعذية سليمة وبشكل يناسب ظروفه الصحية".

ولفتت عضو لجنة الصحة، إلي أن الأمراض الشائعة بين طلاب المدارس تتمحور حول الأنيميا والسمنة وضعف الذاكرة، كما أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة كشف صحي شامل علي أساسه يتم تحديد أنواع العناصر الغذائية بهذه الوجبات بحيث تتناسب مع متطلبات كل فئة عمرية.

واختتمت النائبة، جهود واسعة مشكورة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي توضح مدي حرصه علي الحفاظ علي صحة طلاب المدارس.

وفي سياق متصل أشاد النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، باالجهود المبذولة والتعاون الفعال بين وزارتا التعليم والصحة فيما يخص ملف التغذية المدرسية والذي يتم العمل عليه من خلال خطة مشتركة بين الوزارتين.

و أضاف " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إستخدام الكارت الذكي في توزيع الوجبات الغذائية لطلاب المدارس يعد بمثابة إطلاق منظومة تأمين صحي مصغرة تهدف إلي الكشف علي هؤلاء الطلاب ومتابعة الحالة الصحية من خلال التغذية السليمة.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلي أنه بناء علي النتائج التي يتم الحصول عليها من الكشف الطبي علي الطالب سيتم تحديد نوع البرنامج الغذائي الملائم لطبيعة الحالة الصحية الخاصة به، معقبا " ده بيعتبر علاج فردي للحالات وليس تخصيص برنامج واحد فقط يسري علي جميع الفئات" مما يوضح الجهود المبذولة بهذه الخطة.

وناشد النائب، بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حتي يتم علاج المشكلة في مراحل الصغر مما يسهم في تحقيق الشفاء فور الإصابة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة عرضاً حول التغذية المدرسية، أشارت خلاله إلى قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية، موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الإحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتماداً على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس.

ولفتت إلى وجود وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب بإستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع فى أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

واستعرضت الوزيرة قائمة بتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة بالتعاون مع شركة "سايلو فودز"، وما تتضمنه هذه الوجبات من عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقاً للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى ما لدى الوزارة من استراتيجية متكاملة حول التغذية المدرسية، وكذا ما يتعلق بالمواد والمناهج الدراسية المقترحات التى توضح أهمية التغذية الصحية السليمة لمختلف الأعمار.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بوضع صيغة نهائية لبرنامج التغذية المدرسية خلال أسبوعين حتى يتسنى البدء فى الاستعداد لتنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد.