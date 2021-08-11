تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية.. ونواب: استخدام الكارت الذكي بملف التغذية المدرسية منظومة تأمين صحي مصغرة.. وتنوع في برامج التغذية للطلاب

برلمانية: توزيع الوجبات المدرسية بالكارت الذكي بسبب التنوع في برامج التغذية للطلاب
برلمانية: تقديم وجبة متكاملة للطلاب يساعدهم على زيادة التحصيل الدراسي
برلماني : استخدام الكارت الذكي بملف التغذية المدرسية منظومة تأمين صحي مُصغرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس ؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة ما تم من إجراءات فى هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة وما بها من عناصر غذائية متكاملة تسهم فى وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا، والتقزم، وغير ذلك، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.
وحول هذه الجهود أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم طلاب المدارس والحفاظ علي الصحة العامة لهم من خلال منحهم التغذية السليمة التي تسهم في زيادة مستوي التحصيل الدراسي لديهم بإعتبار ذلك أهم الفوائد.
فى البداية، قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن طلاب المدارس بمختلف فئاتهم العمرية يعانون من سوء التغذية الأمر الذي يُشكل سلبًا علي صحتهم البدنية والعقلية ويفقدهم التركيز أثناء عملية الفهم وأداء واجباتهم الدراسية.
وأضافت "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتقديم وجبة غذائية متكاملة لطلاب المدرس خطوة تأتي في إطار الحفاظ علي الصحة العامة للطلاب، خاصة في مرحلة النشء الصغير، لافتا إلي أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب علي مستوي الصحة لديهم من خلال تدعيمها لمكافحة كافة الأمراض.
وتابعت النائبة، كما أن إطلاق المدينة الصناعية للغذاء " سايلو فودز" سيسهم في تقديم هذا الدعم للطلاب وخاصة أن أحد أبرز أهداف إنشائها هي تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وذلك في إطار الإهتمام بتوفير كافة مصادر الأمن الغذائي للدولة.
ومن جانبها قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للكشف علي الأمراض التي يعاني منها طلاب المدارس تستهدف رصد نتائج واضحة عن أنواع هذه الأمراض والحالة الصحية بشكل عام حتي يتم التمكن من وضع برنامج تغذية متكامل وفعال.
و أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توزيع الوجبات العذائية بالكارت الذكي يسهم في معالجة كل حالة علي حدة وفقا للبرنامج الغذائي الذي يتناسب مع نوع المرض المصاب الطالب والحياة الصحية له، معقبة " ده مهم جدا حتي تتم تغذيته تعذية سليمة وبشكل يناسب ظروفه الصحية".
ولفتت عضو لجنة الصحة، إلي أن الأمراض الشائعة بين طلاب المدارس تتمحور حول الأنيميا والسمنة وضعف الذاكرة، كما أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة كشف صحي شامل علي أساسه يتم تحديد أنواع العناصر الغذائية بهذه الوجبات بحيث تتناسب مع متطلبات كل فئة عمرية.
واختتمت النائبة، جهود واسعة مشكورة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي توضح مدي حرصه علي الحفاظ علي صحة طلاب المدارس.
وفي سياق متصل أشاد النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، باالجهود المبذولة والتعاون الفعال بين وزارتا التعليم والصحة فيما يخص ملف التغذية المدرسية والذي يتم العمل عليه من خلال خطة مشتركة بين الوزارتين.
و أضاف " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إستخدام الكارت الذكي في توزيع الوجبات الغذائية لطلاب المدارس يعد بمثابة إطلاق منظومة تأمين صحي مصغرة تهدف إلي الكشف علي هؤلاء الطلاب ومتابعة الحالة الصحية من خلال التغذية السليمة.
وأشار عضو لجنة الصحة، إلي أنه بناء علي النتائج التي يتم الحصول عليها من الكشف الطبي علي الطالب سيتم تحديد نوع البرنامج الغذائي الملائم لطبيعة الحالة الصحية الخاصة به، معقبا " ده بيعتبر علاج فردي للحالات وليس تخصيص برنامج واحد فقط يسري علي جميع الفئات" مما يوضح الجهود المبذولة بهذه الخطة.
وناشد النائب، بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حتي يتم علاج المشكلة في مراحل الصغر مما يسهم في تحقيق الشفاء فور الإصابة.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة عرضاً حول التغذية المدرسية، أشارت خلاله إلى قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية، موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الإحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتماداً على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس.
ولفتت إلى وجود وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب بإستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع فى أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.
واستعرضت الوزيرة قائمة بتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة بالتعاون مع شركة "سايلو فودز"، وما تتضمنه هذه الوجبات من عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقاً للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم.
من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى ما لدى الوزارة من استراتيجية متكاملة حول التغذية المدرسية، وكذا ما يتعلق بالمواد والمناهج الدراسية المقترحات التى توضح أهمية التغذية الصحية السليمة لمختلف الأعمار.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بوضع صيغة نهائية لبرنامج التغذية المدرسية خلال أسبوعين حتى يتسنى البدء فى الاستعداد لتنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد.