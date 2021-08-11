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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخوفات من سيطرة طالبان على مزار شريف

بعد زيارته للمدينة.. الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

الرئيس الأفغاني يؤكد
الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

زار الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، اليوم الأربعاء، مدينة مزار الشريف، التي تسعى طالبان للسيطرة عليها، وأكد القدرة على الدفاع عنها في وجه الحركة الإرهابية.

وشدّد الرئيس الأفغاني وقادة الشمال على ضرورة الدفاع عن مزار الشريف لمنع سيطرة طالبان.

وأشار مراقبون إلى أنه في حال سيطرة طالبان على مزار الشريف تكون قد بسطت نفوذها على المناطق المناهضة لها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الثلاثاء، إن القوات تصدت بنجاح لهجوم مسلحي طالبان على مدينة مزار شريف، شمال أفغانستان، مشيرة إلى مقتل عدد من عناصر الحركة الإرهابية خلال صد الهجوم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان اقترابها من السيطرة على مركز ولاية فراه على الحدود الأفغانية الإيرانية.

ويأتي ذلك بعدما بسطت حركة طالبان سيطرتها على 6 عواصم ولايات أفغانية، استولت على ثلاث منها في اليوم السابق، بما في ذلك مدينة قندوز.

وقالت حركة "طالبان" الأفغانية، الاثنين، إنها سيطرت على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنكان بشمال أفغانستان لتصبح بذلك سادس عاصمة ولاية أفغانية تسقط في يد الحركة منذ بدء خروج قوات الناتو من البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في "تويتر"، إن مدينة أيبك باتت "خارج سيطرة العدو المرتزق"، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، وذلك بعد معارك في مناطق متفرقة خاضتها القوات الحكومية مع مسلحي الحركة.

ي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أعلنت الخارجية الامريكية، إرسال موفدها لدى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ للمشاركة في المحادثات الأفغانية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن خليل زاد سيضغط على طالبان؛ لوقف هجومها العسكري، والتفاوض للوصول إلى تسوية سياسية، ومحاولة تشكيل رد دولي على الوضع المتدهور في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح.

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بعد زيارته للمدينة.. الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

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