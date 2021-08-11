الكويت...الحكومة تبحث إجراءات وخطط العودة للمدارس

كشفت مصادر حكومية كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي سيعقد، اليوم، اجتماعاً يبحث خلاله الإجراءات والخطط المتخذة لعودة الطلبة إلى المدارس في العام الدراسي الجديد، والإجراءات التي ستعتمد خاصة بشأن آلية التعامل مع رافضي التطعيم.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة القبس: إن جلسة المجلس اليوم لن تتضمن قرارات صحية، بقدر ما ستركز على مناقشة عدة ملفات اقتصادية.

وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء سيستعرض مع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الوضع الوبائي في البلاد، وآلية التطعيم التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحصين أكبر عدد ممكن من سكان البلاد.

وفى السياق ذاته ذكرت «القبس» أن قطاع التعليم العام بصدد الانتهاء من إعداد خطة بديلة لعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، والتي تقضي بدوام الطلبة يوماً دراسياً كاملاً والحصول على راحة اليوم التالي، وذلك بعد موافقة وزير التربية د. علي المضف والقيادات التربوية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وحسم القرار النهائي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المضف اجتمع مع الوكلاء المساعدين وموجهي عموم المواد الدراسية، اليوم، وتباحثوا في أبرز المعوقات التي تواجه الميدان التربوي، مؤكدين حرصهم على تذليل العقبات أمام المدارس وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد.

وكشفت المصادر الملامح العامة للخطة «ب»، والتي تقضي بتقسيم طلبة المدرسة الواحدة والفصل الواحد إلى مجموعتين بحسب الترتيب الأبجدي في كل المراحل والمناطق التعليمية، على أن يتضمن دوام المجموعة الأولى ثلاثة أيام بالأسبوع الأول، ويومين بالأسبوع الثاني وهكذا.



وأوضحت أن دوام المجموعة الثانية سيكون يومين بالأسبوع الأول، وثلاثة أيام بالأسبوع الثاني.. وهكذا، لافتة إلى أن آلية إعداد الجدول المدرسي ستتغير لتكون كل أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد.

وبيّنت المصادر أن الخطة «ب» لا تختلف كثيراً في مضمونها عن الخطة السابقة، باستثناء استبدال دوام الطلبة على فترتين مع تقليص عدد الحصص، بدوامهم يوماً كاملاً مكثفاً والحصول على اليوم التالي راحة.

وذكرت المصادر أن الخطة تتخللها زيادة في زمن الحصة الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي، مع تقليص عدد الطلبة الحاضرين بحيث لا يزيد على 20 طالباً داخل الفصل الواحد.

وبيّنت أن الجدول المدرسي سيتم تقسيمه على المواد الأساسية فقط، بواقع 5 حصص للمرحلة الابتدائية، و6 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع تأجيل دراسة المواد غير الأساسية للفصل الدراسي الثاني ودمج درجاتها، مع تقديم فحص pcr سلبي أسبوعي للطلبة والمعلمين غير المطعَّمين.