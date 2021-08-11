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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تساند الشعب الجزائري وتدعو له

نادية الجندي تساند الشعب الجزائري وتدعو له

صدى البلد

حرصت النجمة الكبيرة،نادية الجندي،علي الدعاء للشعب الجزائري بعد الحرائق التي نشبت أمس بالغابات،وغردت ب"تويتة"،أعادت نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت الجندي من خلالها:"‏اللهم لطفًا بأهلنا في الجزائر اللهم أنزل عليهم برداً وسلاماً وأشملهم برحمتك وأرحم الشهداء وأشفي مرضاهم اللهم آمين #الجزائر#حرائق_الغابات#نادية_الجندي".

وفي نفس السياق،أودت الحرائق التي بدأت مساء الإثنين الماضى بحياة 17 مدنيا في تيزي وزو وسطيف، وفق حصيلة جديدة أعلنها مساء رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.

و كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان مساء الثلاثاء مصرع 18 عسكريا وإصابة 13 آخرين فيما كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، لافتة الى أن تدخلهم اتاح "إنقاذ 110 مواطنين بين نساء ورجال وأطفال من السنة النيران".

وصرّح وزير الداخلية كمال بلجود الذي ذهب برفقة وفد وزاري إلى تيزي وزو، واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل أن "اندلاع 50 حريقا في الوقت نفسه أمر مستحيل. هذه الحرائق مفتعلة".

وأعلن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان اندلاع أكثر من 70 حريقا في 18 ولاية في شمال البلاد.

وذكرت الحماية المدنية في بيان على تويتر أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

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