عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: إقبال ملحوظ من المستوردين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٥ ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها؛ مما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

أضاف وزير المالية، أن ٢٢٠٠ شركة سجلت حوالى ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، التى تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

txt

للموظفين الحكوميين.. اعرف موقف استحقاقك للترقية والحافز المادي من هنا

txt

أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-8-2021

قال وزير المالية، إننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة «ACI»، وقد تم توفير مندوبين من شركة «إيجي تراست» بالمراكز اللوجستية فى  القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكترونى، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

منصة نافذة تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام 

أوضح وزير المالية أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالى، بحيث يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.

دعا الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين لسرعة الانضمام لمنظومة «ACI» من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تم الإعلان عنها خلال فترة التشغيل التجريبى التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى، حيث يتم خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١، كما سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.

المالية محمد معيط وزير المالية زمن الإفراج الجمركى مؤشرات التنافسية الدولية الشركات المصدرة

ترشيحاتنا

أشرف نجم :لا تصفية لبنك الاستثمار القومي ونعمل على خطة إعادة هيكلته

لماذا يزور مدير المخابرات الأمريكية إسرائيل و الضفة الغربية؟

طوله 4 أمتار .. ثعبان يقتحم منزلا ويتناول بطانية لهذا السبب

يهدد كوكب الأرض.. تقرير أممي يحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قريباً

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ