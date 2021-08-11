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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيق الجامعات هذا العام

تنسيق 2021 .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات للجامعات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

قال الكاتب الصحفى أحمد الديب ، إن الدولة وضعت خطة للتوسع فى الجامعات المصرية بشكل عام وأصبحت هناك جامعات حكومية وخاصة و تكنولوجية و جامعات باتفاقات دولية إلى جانب الجامعات الأهلية التى تم افتتاحها العام الماضى ومنها جامعة المنصورة والتى ستبدأ العمل هذا العام، منوهًا إلى أن كل طالب سوف يضمن له مكان فى تلك الجامعات.

 

وأضاف الديب خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية" تن"، أن اختبارات القدرات هى شرط لالتحاق الطلاب ببعض الكليات المحددة مثل كلية الإعلام والتمريض وسياحة و فنادق و تربية نوعية و فنون جميلة وتطبيقية وموسيقية.

 

وأوضح  أن اختبارات القدرات بدأت منذ يوم السبت الماضى وسوف تستمر حتى 19 أغسطس الجارى ويبدأ الطالب التسجيل أولاً على موقع تنسيق الجامعات الحكومية وملء البيانات ثم بعد ذلك يظهر له الميعاد المحدد للاختبار .

 

وأكد ،أن وزارة التعليم العالى وضعت إرشادات للطلاب  لتوجيههم قبل إجراء الاختبار مثل الطالب الذى يريد الالتحاق بكلية الإعلام عليه أن يكون متقناً للغة أجنبية و لديه ما يكفي من المعلومات الخاصة بالإعلام المصرى بشكل عام .

الجامعات المصرية جامعة المنصورة الجامعات الاهلية جامعات حكومية اخبار توك شو

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