التموين: مشروع جمعيتى يوفر 18 ألف فرصة عمل.. شاهد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مشروع جمعيتى له ٣ أهداف رئيسية الأول زيادة فرص العمل وزيادة شبكة التوزيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التى تشمل ٤٠ ألف منفذ.
وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الهدف الثالث هو إتاحة وتوفير السلع التموينية والحرة للمواطنين.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن المشروع نفسه يتم على ٣ مراحل، لافتاً إلى أن هذا المشروع وفر حوالى ١٨ ألف فرصة عمل حتى الآن.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل من يتقدم بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات.
وشدد الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بتقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
من جانبه أكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون الوزير أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وافق على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحله الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة اسبوعان حتي تاريخ 31/8/2021.