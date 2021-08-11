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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: مشروع جمعيتى يوفر 18 ألف فرصة عمل.. شاهد

مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مشروع جمعيتى له ٣ أهداف رئيسية الأول زيادة فرص العمل وزيادة شبكة التوزيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التى تشمل ٤٠ ألف منفذ.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الهدف الثالث هو إتاحة وتوفير السلع التموينية والحرة للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن المشروع نفسه يتم على ٣ مراحل، لافتاً إلى أن هذا المشروع وفر حوالى ١٨ ألف فرصة عمل حتى الآن.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل من يتقدم ‏بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات.


وشدد الدكتور علي المصيلحي ـ وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.‏

من جانبه أكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحله الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق  15/8/2021، ولمدة اسبوعان حتي تاريخ 31/8/2021.

وزارة التموين فرص العمل معاون الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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