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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استراحة السحب.. الشيخ محمد بن زايد يطل على مدينة خورفكان من أعلى معالمها.. فيديو

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد يزور استراحة السحب

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس الثلاثاء، استراحة السحب، التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

وتجول الشيخ محمد بن زايد في أرجاء الاستراحة من الشرفات الداخلية والخارجية التي توفر إطلالات لمختلف المناظر والمعالم التي تحتضنها مدينة خورفكان في جميع أرجائها.

واطلع الشيخ محمد بن زايد على ما يتضمنه المبنى من مرافق وخدمات للزوار والذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 2.788 متر مربع، ويشتمل الطابق الأرضي على مطعم ومقهى يتسع لــ 88 شخصا في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية، أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ 62 شخصا ومصلى للرجال و آخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية.

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وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالمشاريع النوعية الحيوية الهامة التي افتتحها مؤخرا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تسهم في توفير بنى تحتية متكاملة للسكان ومرافق خدمية وسياحية تستقطب السياح والزوار من مختلف مدن إمارة الشارقة، وثمن جهوده وما سخره من إمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن هذه المشاريع تضيف مسارات تنموية طموحة وواعدة وتشكل رافدا يدعم خطط النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في دولة الإمارات وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته من خلال تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.

ورافق الشيخ محمد بن زايد خلال الجولة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن الاستراحة التي نفذت على مساحة 10250 مترا مربعا تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 مترا مربعا، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء، حيث زرعت 8700 شجرة لتضفي طابعا جماليا وصحيا على المنطقة إضافة إلى 89 موقفا للسيارات، فيما يربطها مسار جبلي باستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية وممارسي الرياضة تجربة متميزة بين جبال خورفكان وتطل على مناظرها الخلابة.

الشيخ محمد بن زايد استراحة السحب خورفكان الامارات اخبار العالم

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