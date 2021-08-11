نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى



فى ظل التنوع في الملابس والاستايلات تحتار كثير من البنات عند شراء ما يناسب الصيف وخصوصا الشواطئ فهناك قطع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها سواء كانت الفتاة محجبة أم لا مثل:

كاش مايوه

الاستمتاع بيوم طويل عل الشاطئ وقبل نزول البحر او بعد الخروج منه يفضل ارتداء الكاش مايوه بألوان زاهية وخامات ناعمه مثل القطن أو التل اوالشيفون لاجمل وارق طله مناسبة للمصايف.

الفستان الأبيض

يفضل الابتعاد تماما عن الجينز بكل اشكاله عل شواطئ البحر واختيار ملابس فضفاضة لسهولة الحركة والراحة ولافضل لوك كاجوال مناسب البحر.

البنطلونات الواسعة

تتجه الموضة هذا العام نحو الملابس الفضفاضة والمريحة وأيضا أجواء البحر تحتاج هذه القطع منها البنطلونات الواسعة مطبوعة بالزهور أو السادة بالالوان زاهية.

الاكسسوارات

يفضل ارتداء اكسسوارات المصنوعة من صدف البحر والاحجار الطبيعة ليس بها اى بريق ولايفضل ارتداء الذهب عل الشواطئ.

الصنادل والأحذية المفتوحة

من اكبر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات ارتداء أحذية عالية الكعب ويفضل ارتداء سليبر مفتوح من الخلف لسهولة ارتداءها وتمنحك حرية وانطلاقة علي البحر.

حقيبة يد كبيرة

الحقائب المصنوعة من الخوص هى اهم القطع المطلوبة في المصايف لوضع المناشف البحر والبشاكير وكريمات الواقية من الشمس ومن اكبر ترند فى الحقائب المصنوعة من الخوص ومعها القبعة أيضا.

الألوان المناسب ارتداؤها على البحر

لاجمل صورة على شاطىء البحر الألوان التى تتجانس مع اللون الازرق لون البحر مثل البيج وردى والاحمر والبرتقالي.

واخيرا والاهم عليكى بوضع واقى شمس وتنت بلون الوردى وعدم المبالغة في وضع مكياج حتى تستطيعى الاستفادة من هواء وشمس الشاطىء دون أضرار وارتداء الملابس الواسعة الناعمة حتى تتطاير مع هواء البحر لاجمل وارق طله علي البحر.