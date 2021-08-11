تامر هلال يوضح ما قدمته مبادرات الاسكان الاجتماعى للمصريين /فيديو

ماذا قدمت مبادرات الاسكان الاجتماعي للمصريين

قال تامر هلال رئيس قسم العقارات بجريدة الجمهورية ،إن مبادرة سكن لكل المصريين،أطلقتها الحكومة لتوفير السكن لمختلف الشرائح لافتا إلى أن المجتمع المصري ينقسم لعدة شرائح :شريحة الأولى بالرعاية والتي تتكفلها الدولة ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل ثم الشريحة العالية.

وأضاف "هلال" خلال لقائه ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على “الفضائية المصرية ”أن الدولة تضع لكل شريحة المواصفات التى تناسبها، مشيرا إلى أن شريحة محدودي الدخل هي الشريحة التى تأخذ أكثر من 52 % من النسبة البنائية التى يتم تنفيذها فى جميع مشروعات الدولة لأنها تعتبر الشريحة الأكبر

و أوضح أن الدولة للمرة الأولى تقوم بطرح مبادرة بنسبة فائدة 3% متناقصة و التي تمول المواطن بالشقة التي يريدها طبقا للشروط والمستندات التى يقدمها و يتم دفعه فقط مقدم بنسبة 25% من سعر الشقة ثم يقوم بالتقسيط لمدة 30 عام.

وأكد، أن العاصمة الإدارية سو ف تصبح محافظة استثمارية، منوها إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تنشأ أكثر من 280 ألف وحدة سكنية فى العام .