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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من 4.2 مليون رأس ماشية ضد الحمي بالمحافظات

تحصين المواشي
تحصين المواشي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

 


حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و 187 ألف و196 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و181 ألف و266 رأس أبقار، 594 ألف و160 رأس جاموس، 345 ألف و471 رأس أغنام، 66 ألف 299 رأس ماعز" حتى 9 أغسطس 2021.


وتحصين 2 مليون و 35 ألف و237 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و50 ألف و343 رأس أبقار، 585 ألف و281 رأس جاموس، 331 ألف و476 رأس أغنام، 65 ألف و697 رأس ماعز، 2440 راس جمال" حتى 9 أغسطس 2021 ايضاً.

الزراعة الثروة الحيوانية راس ماشية الحمى الحمى القلاعية الوادى المتصدع الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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