إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخصان باصابات متفرقة في حادث تصادم دراجة بخارية بهما في الدقهلية .



تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهليهإاخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية بورد بلاغ من مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة باصطدام دراجة نارية بأحد الأشخاص على طريق ( المنصورة / أجا) امام قرية " نقيطة " دائرة المركز ٠

انتقل ضباط المركز لمكان الحادث وبالفحص تتبين إصابة كلا من أسامه أ ش ٢٥ عاما عامل ، مقيم بقرية " شها "دائرة مركز المنصورة يكدمات وسحجات بالجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج و صابر م م ٥٥ عاما عامل ، ومقيم قرية " نقيطة " دانرة مركز المنصورة بإشتباه نزيف بالمخ

وإشتباه كسر بالساق اليمنى وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ( ولا يمكن إستجوابهما) ٠

وبسؤال كل من شقيق المصاب الأول ٢١ طالب ، ومقيم قرية " شها" و زوج ابنة المصاب الثانى ٤٢ عاما عامل ، ومقيم قرية " نقيطة" .قررا أنه اثناء قيادة المصاب الأول دراجته النارية رقم ( د ج ل ٣٤١٧) باتجاه المنصورة فوجئ بعبور المصاب الثانى الطريق أمامه

فجأة ما أدى إلى إختلال مقود القيادة بيده وإصطدامه به وسقوطهما أرضا وحدوث إصابتهما ، ولم يتهما أحدأ بالتسبب فى ذللك .



تم رفع آثار الحادث التحفظ على الدراجة النارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، و تم العرض على النيابة العامة ،

