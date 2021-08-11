فودة يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لمناقشة تطوير أحياء بمدينتي أبو زنيمة وأبو رديس

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة إلى صندوق التنمية الحضرية "تطوير العشوائيات سابقاً" والتقى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي للصندوق، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة بالمحافظة، والمعنيين من الصندوق والمحافظة.

وناقشوا خلال اللقاء قيام الصندوق بالبدء في إجراءات تطوير الحي الأول بابوزنيمة وحي السلام بمدينة أبورديس بالبنية التحتية الكاملة، وذلك في إطار تطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم التنسيق لإجراء زيارة من قبل المهندس خالد صديق المدير التنفيذي للصندوق والمعنيين في هذا الشأن لمنطقتي الحي الأول بابوزنيمة والسلام ابورديس في الفترة الوجيزة القادمة تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وناقش المحافظ مع رئيس التنمية الحضرية المشروعات التي تمت بمدن المحافظة في سياق التطوير الذي تم وفقاً للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، ومناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها نحو تطوير التجمعات البدوية بمدينة طابا، ببناء منازل بديلة آمنة للمواطنين المقيمين بتلك المناطق البدوية.



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