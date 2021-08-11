138 لجنة لامتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية



صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن المديرية استعدت لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 14 من أغسطس الجاري.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه تم تجهيز 138 لجنة امتحانية لاستقبال سبعة عشر ألفا وستمائة واحد وعشرون طالبا وطالبة مضيفا أنه تم الانتهاء من توزيع كافة خطابات الندب لأعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية على رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين استعدادا لبدء مهام عملهم لتجهيز اللجان .



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه تم التنبيه بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا اسوة بالإجراءات المتبعة في اعمال امتحانات الدور الأول حرصا على صحة وسلامة الجميع .

