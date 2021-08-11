شارك اليوم الأربعاء الدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث الجلسة رقم ( 53) برئاسة الدكتور محمد لٌطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك عبر منصة الاجتماعات الالكترونية Microsoft Teams .

وأشار القاصد إلي أن اجتماع المجلس ناقش جدول الأعمال ومتابعة الموضوعات المدرجة ، كما تم اعتماد قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا والبحث العلمي وذلك للعام الجامعي 2021-2022 في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تم اتخاذها تيسراً على الطلاب الوافدين.



وذلك فى إطار توجهات رئاسة الجمهورية والدولة نحو تطوير منظومة الطلاب الوافدين والعمل على جذب عدد كبير من الطلاب للدراسة في الجامعات المصرية وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي و مبادرة ادرس في مصر.