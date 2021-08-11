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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يحذر.. 10 لاعبين من الإسماعيلي مهددون بالغياب أمام الزمالك

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لاعبيه من الحصول على إنذارات خلال مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

 

ويملك ١٠ لاعبين من الإسماعيلي انذارين في رصيدهم وهم: “عماد حمدى، عمر الوحش، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، محمد حسن، مروان الصحراوى، شكرى نجيب، أرى بابل، مصطفى فارس، محمد بيومي”.

 

وفي حال حصول أي منهم على إنذار جديد خلال مواجهة اليوم، ستكلفه الغياب عن المواجهة المرتقبة أيضًا والتي تجمع الاسماعيلي مع الزمالك بالإسماعيلية يوم السبت المقبل.


ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزى 
خط الدفاع : عبدالله جمعة ومروان الصحراوى وباهر المحمدى ومحمد بيومي ومحمد عادل .
خط الوسط : محمود دونجا ومحمد حسن ومحمد صادق .
خط الهجوم : أحمد مدبولي وشكري نجيب “ فخر الدين بن يوسف" .

ويغيب عن الإسماعيلى كلا من حسين السيد مارسيليو بسبب الإيقاف، وعبدالرحمن مجدى بسبب الإيقاف بجانب غياب أرى بابل ومحمد الهاشم ومحمد عمار لأسباب فنية .
 

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وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الأهلى والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي .

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - محمد نصر- مصطفي الزناري - عبدالله جمعه - محمد بيومي - محمد إيهاب.

 

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدي - محمود دونجا، عمر الوحش - محمد صادق، أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع -  - مصطفى فارس

 

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب.

 

ويخوض الأهلي مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على لقب الدوري خاصة بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس .

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلى والإسماعيلى فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

 

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

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