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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الرياضة يستعرض تقريرا عن نتائج مشاركة البعثة الأولمبية بطوكيو واستعدادات 2024

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرا عن نتائج مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو2020، وكذا أهم ملامح الاستعدادات لأوليمبياد 2024، ونبذة عن مهرجان " إبداع" لشباب الجامعات.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البعثة المصرية التي شاركت في أوليمبياد طوكيو كان قوامها 134 رياضيا من 23 لعبة، منوها إلى أن هذه الدورة شهدت حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وميدالية فضية للاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، و4 ميداليات برونزية للاعبين "هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه"، وبذلك فقد حصدت مصر العدد الأكبر من الميداليات في تاريخها بدورة الألعاب الأخيرة في طوكيو 2020، كما أن البعثة المصرية في طوكيو 2020 كانت أكبر بعثة أوليمبية مصرية شاركت بها الدولة في تاريخها.


وقال وزير الشباب والرياضة: هذه البطولات التي تحققت كانت نتاجا للإعداد لهذه الدورة من وقت مبكر، والدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية أبنائها من الرياضيين والاهتمام بهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم، لافتا إلى بدء الإعداد لدورة الألعاب 2020 بطوكيو في يناير من عام 2019، حيث تم تشكيل اللجنة العلمية، ووضع خطط الاتحادات المشاركة لإعداد اللاعبين، مرورا بأزمة جائحة كورونا التي تطلبت التعامل معها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، بمنتهى الحرص والحزم، للحفاظ على سلامة وحياة اللاعبين.


كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدعم الحكومي في سبيل الإعداد الجيد لهذه الدورة، وتوفير الإمكانات من أجل تدريب اللاعبين على أعلى مستوى ممكن.


وحول الاستعداد لدورة أولمبياد باريس 2024، نوّه الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة ومشروع متكامل لصناعة البطل الأوليمبي متمثل في " مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي". 


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشباب والرياضة نتائج فعاليات مهرجان "إبداع" للموسم التاسع 2021، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن 129 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة شاركت في فعاليات المهرجان بإجمالي عدد مشاركين وصل إلى أكثر من 60 ألف متسابق، كما شارك 7 آلاف في التصفيات النهائية، لافتا إلى أن المسابقة شملت 25 مجالا في الابتكارات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والأنشطة الطلابية.

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