ممارسة الرياضة الصباحية.. وكيفية الالتزام بنظام غذائي

اهمية الرياضة

قال محمود القبيصى مدرب اللياقة البدنية ،إنه من المفضل قيام الأشخاص بعمل ليونة للمفاصل عند الاستيقاظ والتى تساعد على تحسن تدفق الدم فى المفاصل وتحسن من الدورة الدموية.

أضاف القبيصى خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد “المذاع على قناة "تن الفضائية "،أنه لابد أن يأكل الأشخاص قبل القيام بعمل تدريبات بساعة ونصف على الأقل أو ساعتين لهضم الأكل ويتحول لطاقة تجعل الشخص قادر على القيام بتمرينات.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية ،أنه يفضل تناول الأغذية التى تحتوى على كربوهيدرات لمد الجسم بالطاقة اللازمة والتى تتمثل فى الشوفان والبطاطس المهروسة والفول وزبدة الفول السودانى والموز.

وأكد ،أن النظام الغذائى الذى يتبعه العديد من الأشخاص لإنقاص الوزن إتباع نظام غذائى و ليس حرمانا من الأكل ولكن بتقليل عدد الوجبات.